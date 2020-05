“Lockdown is zijn redding, want zijn mama controleert hem nu”: jonge dealer beweert weer op rechte pad te zijn Siebe De Voogt

07 mei 2020

14u16 2 Middelkerke De coronacrisis betekent niet voor iedereen kommer en kwel. Althans, als we het verhaal van een 20-jarige drugsdealer uit Middelkerke mogen geloven. De man beweerde donderdagmorgen in de Brugse rechtbank weer op het rechte pad te zijn door de lockdown.

A.H. werd op 3 januari tegengehouden door de lokale politie van Middelkerke. Hij trok op met enkele jongeren die gekend zijn voor drugsfeiten en had meer dan 40 xtc-pillen op zak. De prille twintiger gaf toe dat hij zelf xtc en ketamine gebruikte en soms enkele vrienden bevoorraadde. Volgens het Openbaar Ministerie was A.H. niet ongekend bij hun diensten. In mei 2018 werd hij betrapt met ketamine aan zijn neus en ook in april vorig jaar en februari dit jaar werd hij in Gent geklist met drugs op zak. Bovendien liep hij ook twee weken na zijn betrapping in Middelkerke nog eens in Nieuwpoort tegen de lamp.

Door de coronacrisis komt mijn cliënt niet meer buiten, waardoor zijn mama meer controle over hem heeft Leen Verstraete, advocate van A.H.

Het Openbaar Ministerie verklaarde zich akkoord met de opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging beweerde immers dat A.H. momenteel geen drugs meer gebruikt. Een negatieve drugstest moest dat bewijzen. “Door de coronacrisis komt mijn cliënt niet meer buiten, waardoor zijn mama meer controle over hem heeft", pleitte zijn advocate Leen Verstraete. “De corona is dus de redding geweest om van zijn verslaving af te geraken.” Op 4 juni doet de rechter uitspraak in het dossier.