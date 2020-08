‘Klein Sportpaleis’ op komst in Middelkerke: onderhandelingen over pop-upconcertarena tot 5.500 toeschouwers Timmy Van Assche

04 augustus 2020

12u31 5 Middelkerke De gemeente Middelkerke en de Sportpaleis Group zijn in volle onderhandeling om er volgend jaar een pop-upconcert- en evenementenarena op te trekken. Langs de Westendelaan zou er van 15 juni tot en met 31 augustus 2021 een dôme geplaatst worden voor 3.500 tot 5.500 toeschouwers.

Sportpaleis Group mikt - bekend van onder meer de grote evenementenhal en van de Lotto Arena in Antwerpen - op een extra concertlocatie. Volgend jaar belooft het immers een drukke agenda te worden, zeker omdat door Covid-19 talloze events in de Antwerpse zaal werden geannuleerd.

Voor de zomer van 2021 wil ze daarom uitwijken naar de kust en daarin lijkt ze met het sport- en vrijetijdspark langs de Westendelaan een prima locatie te hebben gevonden. De gesprekken voor een pop-up waren overigens al voor de corona-uitbraak gestart.

Er is sprake van een imposante ‘dôme’ met een capaciteit van 3.500 zittende toeschouwers tot 5.500 toeschouwers, in een combinatie van zittend en staand. “Het complex is uniek in België”, klinkt het. Er zou een 35-tal concerten plaatsvinden.

Inwoners en toeristen die hier verblijven, kunnen tegelijk een topconcert à la Clouseau meepikken Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, zegt dat de onderhandelingen volop bezig zijn. “Er is een principieel akkoord, maar er moet nog een aantal zaken verder onderzocht worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de VLAREM-wetgeving (Vlaams reglement rond milieuvergunning, red.), eventuele geluidshinder en mobiliteit. Het zou om een eenjarige, maar verlengbare overeenkomst gaan.”

Casino

“Voor onze gemeente, de lokale horeca en middenstand zou dit alvast een knappe aanwinst betekenen. Inwoners en toeristen die hier verblijven, kunnen tegelijk een topconcert à la Clouseau meepikken. Wij beschikken niet over een soortgelijke evenementenhal en dit initiatief vormt geen concurrentie met ons toekomstig nieuwe casino, dat voor 2023 voorzien is."