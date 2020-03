#JeSuisHoreca: Bij welke Middelkerkse ondernemers kan je maaltijden afhalen of thuis laten leveren? Timmy Van Assche

16 maart 2020

14u10 8 Middelkerke Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van haar meest creatieve kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en deliverymogelijkheden in jouw gemeente onder de aandacht te brengen. Heb je zelf nog een goeie tip? Stuur ons een mailtje met contactgegevens van de zaak naar westkustregio@hln.be.

Brasserie Da Vinci: delivery

De zaakvoerders van brasserie en tearoom Da Vinci in de Koning Ridderdijk 27 in Westende pakken in deze coronatijden uit met leveringen aan huis. “Nogal wat klanten van ons zijn ofwel wat ouder, alleenstaand of vaste verblijver in de gemeente”, vertelt Kobe Decadt, die de zaak met z'n vrouw Floor Vandenbussche uitbaat. “Daarom komen wij naar onze klanten toe.” Voor 65 euro per persoon worden zes gerechten voorbereid. Klanten moeten het thuis alleen maar opwarmen. Kobe en co leveren in West- en zelfs Oost-Vlaanderen. “Daar hebben we familie wonen. En ja, we hebben nu toch wat meer tijd over", vat Kobe het nog positief op. Deze week staan scampi diabolique, hutsepot, vol-au-vent, vispannetje, stoofvlees en spaghetti bolognaise op het menu. “Bij reservering kan ook vegetarisch besteld worden. Binnenkort starten we ook me takeaway.” Bestellen kan via 0477/753.611 en kobe.decadt@gmail.com.

Trattoria Borsalino: afhalen en thuislevering

Ook in hartje Middelkerke zoekt Trattoria Borsalino, gevestigd in de Parijsstraat 16, naar alternatieven. “Gezien de omstandigheden zullen wij elke dag open zijn van 11 tot 14.30 uur en van 17 tot 21.30 uur voor afhaalgerechten en voor thuislevering.” Die levering aan huis is enkel en alleen voor hoofdgemeente Middelkerke (postcode 8430). Voor de thuislevering tel je 2 euro neer, vanaf 25 euro is het gratis. Er zijn al gerechten vanaf 5,50 euro. Bestellen kan ter plaatse of via 059/312.600.

Koffie- en eethuis La Fonda: afhalen

Ook La Fonda in de Paul de smet de Naeyerstraat 32 pakt tegen het einde van de week uit met afhaalgerechten. “Hiervoor werken we samen met traiteur Mi Gusta”, vertelt zaakvoerder Jurryt De Serrano. “Elke avond zullen we één of twee themagerechten bereiden. Door een beperkte kaart aan te bieden, kunnen we steeds met kraakverse ingrediënten werken. Klanten kunnen dan tot kort na de middag een bestelling plaatsen en later op de avond het gerecht komen afhalen.” Alle info via Facebook, 059/308.210 of 0478/443.978.

‘t Hoeveke: thuislevering en afhalen

Restaurant ‘t Hoeveke in de Steenstraat in Middelkerke presenteert thuislevering vanaf woensdag. Hiervoor werkt de zaak samen met de bekende maaltijdleverancier Takeaway.com. Klanten kunnen vanaf dan ook gerechten komen afhalen in de zaak zelf tussen 11 en 14 uur en tussen 17 en 21 uur. “Op die manier proberen we toch nog een beetje omzet te maken”, zegt zaakvoerder Mike Willems. “Op de menukaart staan bijvoorbeeld varkenswangetjes, balletjes in tomatensaus, macaroni of vol-au-vent. Klanten kunnen ze gerechten warm meekrijgen, maar kunnen ze evengoed ook thuis opwarmen." Info en bestellen via 0479/49.83.88 of via de Facebookpagina van zaakvoerder Mike Willems.

Tante Jessy: thuislever

Bij Tante Jessy, in de Paul de Smet de Naeyerstraat 18, kan je terecht voor confiserie en chocolade. Ook al wordt de winkel geschouwd als voedingszaak en blijft ze open - ook op zaterdag en zondag -, toch pakt de winkel uit met gratis thuislevering in Middelkerke en de deelgemeenten. Alle info via 0468/58.95.39 en tantejessymiddelkerke@gmail.com en Facebook.

Bakkerij Verman: thuislevering

Niet alleen horecazaken passen hun werking aan de situatie aan. Bakkerij Verman, op de Zeedijk 153, neemt ook klantgerichte maatregelen. Zo is het tijdelijk niet mogelijk om ter plaatse te ontbijten of in de tearoom plaats te nemen, maar wordt er wel aan huis geleverd. Dat gaat van brood, pistolets, belegde broodjes en andere lekkernijen tot zelfs charcuterie en gekoelde dranken. Leveren kost 1 euro, maar is gratis vanaf 10 euro. Bestellen kan via 0479/17.21.68 vóór 15 uur. De bakkerij is open vanaf 6.30 uur en gesloten op woensdag.