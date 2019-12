‘Gouden koppels’ vieren samen hun huwelijksverjaardag Timmy Van Assche

23 december 2019

18u11 3 Middelkerke 42 ‘gouden koppels’ vierden samen hun vijftigste huwelijksverjaardag in zaal De Stille Meers. Het gemeentebestuur wil met dit feest alle Middelkerkse gouden huwelijksjubilarissen een leuke attentie en een gezellige namiddag aanbieden.

“Alles draait om verbondenheid”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Koppels die al zo lang gehuwd zijn, zijn ook voor een stuk verbonden met onze gemeente. Ze hebben er misschien een eigen zaak opgebouwd, zijn actief in het verenigingsleven of ze hebben kinderen die hier opgegroeid zijn. Als gemeente pluk je daar voor een stuk de vruchten van. Zij zijn een grote hoeksteen in onze lokale samenleving. En het is ook gewoon een teken van respect.”

De gouden koppels kregen onder meer een lekker dessertbordje en een goochelact voorgeschoteld. “Een beetje symbolisch voor de mysterieuze ingrediënten van een goed huwelijk - dat is ook een beetje tovenarij”, grapt de burgemeester nog. Wie in 2020 zijn gouden jubileum viert, krijgt een uitnodiging in de loop van 2020.