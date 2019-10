Film ‘I Daniël Blake’ op Werelddag verzet tegen armoede Leen Belpaeme

01 oktober 2019

14u10 0 Middelkerke Op 17 oktober wordt wereldwijd de dagelijkse strijd tegen armoede in de kijker gezet.

Middelkerke sluit zich aan bij dit verzet met het vertonen van de film ‘I Daniël Blake’ op donderdag 17/10 om 19.30 uur in CC De Branding. De film confronteert het publiek met mensen die buitenspel gezet worden door bezuinigingspolitiek, een meedogenloos activeringsbeleid dat mensen in armoede dropt alsof het allemaal hun eigen schuld is, de bureaucratische papiermolen en de gevolgen van de toenemende digitalisering waarin niet iedereen mee is. Met dit groots en ontroerend pleidooi voor solidariteit won regisseur Ken Loach in 2016 de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. Inschrijven is wenselijk om praktische redenen. Dit kan digitaal via de ticketshop https://tickets.middelkerke.be/Tickets/Detail of via mail aan cultuurdienst@middelkerke.be. Inkom is 2 euro, drankje na de film inbegrepen. Deze activiteit is een organisatie van OCMW en gemeente Middelkerke.