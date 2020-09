“Dit wordt het mooiste gebouw van Vlaanderen”: Jean-Marie Dedecker glundert op voorstelling nieuw casino van Middelkerke

Middelkerke

Het ontwerp van het nieuwe casino van Middelkerke is bekend en het wordt het ‘mooiste gebouw van Vlaanderen’, als we burgemeester Jean-Marie Dedecker mogen geloven. De link met het landschap gaf voor de jury én de burgervader de doorslag om voor het project van Nautilus te kiezen, al is het ook het goedkoopste van de vier voorstellen die nog op tafel lagen. Dedecker, al 6 jaar bezig met het dossier , is blij dat de kogel nu door de kerk is. Of toch nog niet helemaal? “Als blijkt dat de inwoners toch nog massaal voor een ander ontwerp stemmen, zullen we bekijken wat er moet gebeuren.”