‘Bewaker’ clublokaal Red Devils gestraft voor verboden wapens Jelle Houwen

04 juli 2019

Een man die volgens het openbaar ministerie omschreven wordt als ‘de bewaker van het clublokaal van motorbende Red Devils’ in Leffinge heeft 800 euro boete gekregen omdat er in het lokaal enkele verboden wapens werden gevonden.

Op 26 maart vorig jaar hield de politie een huiszoeking in het clublokaal in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar drugs. “Er was toen niemand aanwezig want ook K.P., die er eigenlijk woonde, was er niet”, sprak de procureur. “Hij was de prospect van de club, de eigenlijke bewaker van het clubhuis. Bij de huiszoeking werden op de eerste verdieping een boksbeugel met metalen klauwen gevonden, en in de vergaderzaal houten knuppels, springveren en pepperspray. Die man heeft al voorgaande dus vraag ik een effectieve celstraf.” K.P. betwistte de meeste feiten. “Het klopt dat hij er al een tijdje woonde maar daarom zijn niet alle wapens ook van hem”, sprak zijn advocaat. “Enkel de pepperspray is van hem. De rest zijn wapens die misschien van andere leden zijn. Je mag niet vergeten dat iedereen daar binnen kon en de man op het ogenblik van de huiszoeking al twee weken in de cel zat in voorhechtenis voor dat ander dossier.” De man kreeg enkel een geldboete van 800 euro, omdat hij in een vorig dossier al voor een deel gestraft werd voor deze feiten.