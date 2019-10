“Belangrijke fase in casinodossier breekt aan” Timmy Van Assche

15 oktober 2019

18u08 0 Middelkerke Voor de uitbating van de speelzaal in het nieuwe casino meldden zich vier kanshebbers. Ondertussen beoordeelt het gemeentebestuur zeven projectvoorstellen voor de bouw en van het casino. Het toekenningsproces gaat de komende maanden in een cruciale fase, zo meldt het gemeentebestuur.

Vier kansspelbedrijven krijgen binnenkort de gunningsleidraad voor de uitbating van de speelzaal in het Middelkerkse casino in de brievenbus. “In die leidraad staan de vereiste voorwaarden en bepalingen voor deelname aan de aanbesteding voor de concessie van de speelzaal", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “De concessie voor de speelzaal loopt vijftien jaar. Uiteraard speelt het geboden concessiebedrag een doorslaggevende rol.” Ondertussen mochten geïnteresseerde bouwkandidaten voor het eerst hun referenties toelichten aan het gemeentebestuur. “Zeven kandidaten stelden voor met welke partners ze het casino willen realiseren, hoe ze het gaan financieren en welke projecten ze eerder realiseerden”, aldus nog Dedecker. Bijna alle kandidaten hebben een buitenlandse architect onder de arm genomen.

Op basis van de beoordeling van de ingediende kandidaturen beslist het college van burgemeester en schepenen begin november welke partnerships een gunningsleidraad ontvangen en dus verder meedingen naar de bouwopdracht van het Middelkerkse casino. In het begin van 2020 worden de eerste ontwerpen verwacht, tegen volgende zomer moet duidelijk worden wie het nieuwe casino zal bouwen.

Het Middelkerkse gemeentebestuur hamert alleszins op inspraak. “Tijdens het gunningstraject staat een objectieve expertencommissie het gemeentebestuur bij. Strenge bouwnormen, de impact op de zeewering en de visuele uitstraling van het gebouw vereisen extra expertise. We kiezen dus voor een heel andere aanpak en zullen het, in tegenstelling tot vroeger, niet mismeesteren. We nemen geen enkel risico. Inwoners en tweedeverblijvers zullen gedurende het keuzeproces ook hun voorkeursproject kunnen aanduiden tijdens een specifieke bevraging.” Vermoedelijk zal dat inspraakproces in de periode van maart volgend jaar plaatsvinden. Hoe Dedecker en het college dat zullen doen? “We laten nog niet in onze kaarten kijken, maar ik heb wel een mooi voorbeeld opgemerkt in Kortrijk. Daar krijgen de inwoners een brief in de bus met een unieke code of nummer. Daarmee kan elke inwoners zijn of haar stem laten gelden over een bepaald project.”