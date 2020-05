Zwembad Ter Borcht na coronacrisis mogelijk langer dicht door kapotte boordstenen Valentijn Dumoulein

05 mei 2020

15u22 1 Meulebeke Het zwembad op domein Ter Borcht is door de coronacrisis dicht, maar zelfs nadien zou het mogelijk enige tijd gesloten kunnen blijven. Probleem blijken enkele kapotte boordstenen te zijn. Door de politieke crisis kan de gemeente geen extra budget voorzien om die te laten herstellen.

“Enige tijd terug kregen we meldingen van mensen die zich bezeerd hadden aan die boordstenen”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Onderzoek wees uit dat ze aan herstel toe zijn, maar een aannemer liet ons meteen weten dat dit in de duizenden euro’s zou oplopen. Door de politieke crisis in eigen gemeente kunnen we geen zo’n extra kosten budgetteren. Als er na de coronacrisis nog geen oplossing op dat vlak is, dan moeten we de overweging maken het zwembad eventueel nog wat langer dicht te houden. Ik neig momenteel naar die oplossing, want wil niet dat nog meer mensen zich bezeren.” Het gemeentebestuur moet op termijn kiezen tussen een renovatie of nieuwbouw.