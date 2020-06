Zwembad Ter Borcht kan ondanks kapotte boordstenen toch openen op 1 juli Valentijn Dumoulein

23 juni 2020

10u49 0 Meulebeke Het gemeentelijk zwembad op domein Ter Borcht in Meulebeke zal dan toch op 1 juli de deuren kunnen openen. Even zag het er naar uit dat het door enkele kapotte boordstenen langer dicht zou moeten blijven. Door het uitblijven van een meerjarenplan is herstel voorlopig niet mogelijk, maar de beschadigde zones worden nu preventief afgebakend.

Het zwembad van Meulebeke is sinds de lockdown half maart niet meer open geweest, maar de Nationale Veiligheidsraad geeft normaal woensdag groen licht voor de heropening van alle zwembaden. Alleen dreigden enkele kapotte boordstenen roet in het eten te gooien in Meulebeke. “Ze liggen tussen het zwembad en het rooster waar het water in loopt”, vertelt sportschepen Rita De Costere (Lijst van de Burgemeester). “Door veelvuldig contact met chloor zijn veel holtes uitgesleten en dat geeft scherpe randen. Er hebben zich daar al kinderen aan verwond en we willen vermijden dat dit nog gebeurt.”

De herstelkost bedraagt 7.168 euro en dat is 168 euro meer dan de 7.000 euro die de gemeente mag uitgeven zonder goedgekeurd meerjarenplan. “We dachten dus eerst dat het zwembad langer dicht zou moeten blijven, want zolang er geen bemiddelaar is aangesteld, is er ook geen goedgekeurd meerjarenplan in zicht. Maar om mensen deze zomer toch te kunnen laten zwemmen, hebben we nu besloten de kapotte boordstenen af te schermen en zwemmers alleen via de trapjes aan de uiteindes te laten in- en uitstappen. Er komt ook een circulatieplan om aan de coronamaatregelen te voldoen. We wachten nu alleen nog af hoeveel we mensen we mogen toelaten, maar vanaf 1 juli opent het zwembad weer de deuren.”