Zonder Grenzen bezorgt opnieuw ontbijt aan huis Valentijn Dumoulein

25 februari 2020

15u22 0 Meulebeke Op zondag 22 maart verzorgt vrijwilligersvereniging Zonder Grenzen voor de 23ste keer op rij ontbijt aan huis. Dat gebeurt in samenwerking met de vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda.

Die steunt de lokale bevolking, met in het bijzonder de Rwandese kinderen, op financieel, materieel en moreel vlak. Zo geven ze hulp aan lokale weeskinderen, jongeren met een beperking en 113 kinderen uit arme gezinnen. De steun bestaat onder andere uit het betalen van schoolkosten en ander materiaal, maar ook uit het plaatsen van waterreservoirs en de renovatie en bouw van kleine huisjes.

Ruime leverzone

Wie de projecten wil steunen, kan een ontbijtpakket van 10 euro aankopen. Een ontbijt bestaat uit vier broodjes, een stuk fruit, koffie, thee, een gekookt eitje, confituur, choco, kaas, boter, fruitsap, speculaas en een chocolade-ei.” Inschrijven kan tot vrijdag 6 maart. Leveren aan huis kan tussen 7 en 10 uur. De bedeling gebeurt in Tielt, Meulebeke, Wingene, Pittem, Dentergem, Oostrozebeke, Ardooie, Roeselare, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Waregem of Wielsbeke. Je kan ook kiezen om het pakket af te halen in ’t Bloemblaadje in de Oostrozebekestraat 244. Inschrijven kan bij de leden van de werkgroep, in de parochiekerken, bij de deelnemende handelaars (alle slagerijen, dagbladhandels, Carrefour Market, Delmotjes, Greetje, Lotte vishandel en ‘t Bloemblaadje, KBC, frituur De Sneppe en cafetaria Ter Borcht) of telefonisch op 0479 92 21 86 (D. Willemyns).

Vorig jaar werden er 2.290 ontbijtpakketten verkocht en kon de organisatie een cheque van 8.500 aan de vzw overhandigen.