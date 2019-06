Zoemende wandeling voor Week van de Bij VDI

03 juni 2019

15u28

Bron: VDI 5 Meulebeke Het gemeentebestuur van Meulebeke doet al langer zijn best om ‘bijvriendelijk’ te zijn en dus volgen er geregeld activiteiten in dat kader. Nu de Week van de Bij is aangebroken, staat er op donderdag 6 juni een ‘zoemende’ themawandeling gepland.

“We zaaien al langer bijvriendelijke bloemenmengsels op groenzones en rotondes”, vertelt milieuschepen Danny Bossuyt (Lijst van de Burgemeester). “Verder planten we bomen als de sierpeer, linden en wilgen, die bekend staan voor hun productie van stuifmeel. We willen zo de bijenpopulatie er bovenop helpen en in stand helpen houden. Het leverde ons al een Bijensymbool van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid op, maar nu willen we ook een tweede halen.”

De wandeling van donderdag 6 juni kadert in die missie. “Onze wandeling start om 19 uur aan het Vredesmuseum in de Achtste Linielaan”, weet de schepen. “Er is een tussenstop op de hoeve van imker Paul Lamote. Deelnemers krijgen er een gratis drankje. Na afloop krijgen ze ook een gratis zakje bijenvriendelijk bloemenzaad mee naar huis.” Deelnemen aan de wandeling is gratis.