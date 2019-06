Zeventig wandelaars op ‘zoemende’ wandeling VDI

14 juni 2019

13u43

Bron: VDI 0

De ‘zoemende’ wandeling die de gemeente in het kader van de Week van de Bij organiseerde was een succes. Er daagden zeventig wandelaars op. “Ze waren vol lof over de gekregen info en de projecten die in onze gemeente lopen” ,vertelt milieuschepen Danny Bossuyt. “Imker Paul Lamote en zijn vrouw Gerda maakten de sfeeravond compleet. In de tuinen van Eddy Lambert stond zijn vrouw Ann ons dan weer te woord over hoe je best bloemenmengels kan inzaaien.”