Zelfontbranding en hevige wind zorgen voor inferno aan houtsnippervoorraad VHS

29 maart 2020

20u21 13

De brandweer moest zondagavond uitrukken naar de Vijfstraat in Meulebeke. Daar had een vrij grote hoeveelheid houtsnippers door zelfontbranding vuur gevat. Door de hevige wind liep dat helemaal uit de hand.

Toen de blussers arriveerden, sloegen de vlammen metershoog uit. De brand was niettemin snel onder controle. De woning in de buurt liep geen gevaar. Een houten constructie vlakbij werd gevrijwaard. De bewoner had de voorbije dagen hout verhakseld met de bedoeling dat later te gebruiken in zijn tuin. In de voorraad moet broei zijn ontstaan waardoor het geheel vuur kon vatten. De hevige wind deed de rest.