Zebrapad Vijverdamstraat en N50 verhuist naar kruispunt Drie Rozendreef Valentijn Dumoulein

03 februari 2020

12u01 3 Meulebeke De gemeente Meulebeke gaat het zebrapad dat nu nog aan de Vijverdamstraat ligt, verplaatsen naar de Bruggesteenweg (N50).

“De situatie is te onveilig voor fietsers”, legt mobiliteitsschepen Katrien Seys (Lijst van de Burgemeester) uit. “Zeker voor scholieren die uit de Sint-Antoniusstraat komen en de Bruggesteenweg oversteken aan het zebrapad aan de Vijverdamstraat om zo tegen richting op het fietspad de Elbestraat in te rijden. Na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer gaan we het zebrapad verplaatsen naar de Bruggesteenweg over het kruispunt met de Drie Rozendreef en de Elbestraat.”

Raadslid Marina Duyck (N-VA) betreurde nog dat door het verleggen van een zebrapad een ander zebrapad dat dichtbij liogt moet verdwijnen en vroeg of beide niet kunnen blijven. “Dat moet verdwijnen omdat zebrapaden minstens 224 meter van elkaar moeten verwijderd zijn”, legt de schepen uit.