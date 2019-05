Exclusief voor abonnees West-Vlaanderen kleurt plots zwart, wij gingen op pad in Oostrozebeke en Meulebeke: “Voor het behoud van het landelijke karakter” Valentijn Dumoulein

27 mei 2019

19u05

Bron: Valentijn Dumoulein 8 Meulebeke Bijna dertig procent van de Oostrozebekenaren en een kwart van de Meulebekenaren heeft zondag voor het Vlaams Belang gekozen. Een tendens die in heel het zuiden van West-Vlaanderen merkbaar is en toch wel opvallend voor een provincie die van oudsher oranje kleurt. Is het groeiende ontevredenheid, een angst voor nieuwkomers of - zoals politicoloog Carl Devos denkt - eerder een strijd voor het behoud van het landelijk karakter?

Even de feiten: 25,2 procent van de Meulebekenaren kleurde op de Kamerlijst een of meerdere bolletjes voor het Vlaams Belang en in Oostrozebeke wees de teller zelfs 28,5 procent aan. Op Vlaams niveau zien we gelijkaardige scores: 24,4 procent in Meulebeke en 28,1 in Oostrozebeke. Daarmee zijn ze in de Mandelstreek de twee gemeentes waar procentueel gezien het meeste mensen op Vlaams Belang hebben gestemd. Een fenomeen dat we bijvoorbeeld ook terugzien in omliggende gemeentes als Wielsbeke en Harelbeke.

Carl Devos: “Niet alleen een stedelijk fenomeen meer”

Het aantal inwoners van buitenlandse origine in Meulebeke evolueerde van 363 in 2013 naar 523 in 2018. Een stijging van 42,12 procent in vijf jaar, maar op zich te verwaarlozen op een aantal van 10.906 inwoners. Hetzelfde verhaal in Oostrozebeke, waar nu 312 migranten op 7.849 inwoners wonen. In 2013 waren dat er maar 177. “Maar perceptie kan veel doen”, meent de Izegemse politicoloog Carl Devos. ”Het Vlaams Belang is al een hele tijd niet alleen een stedelijk fenomeen meer”, zegt hij.

