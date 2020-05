Werkstraf en twee maanden rijverbod na botsing met anderhalve promille en vluchtmisdrijf in Meulebeke LSI

29 mei 2020

13u34

Bron: LSI 0 Meulebeke Een 25-jarige automobilist uit Meulebeke moet van de politierechter in Kortrijk een werkstraf van 100 uren uitvoeren. Daarnaast moet hij ook zijn rijbewijs twee maanden inleveren.

Op 29 november 2018 botste Jason C. met zijn voertuig in de Elbestraat in Meulebeke tegen twee geparkeerde voertuigen. Daarna reed hij verder. De politie slaagde er in de aanrijder snel te identificeren en uit zijn bed te lichten. Een controle maakte duidelijk dat hij anderhalve promille alcohol in het bloed had en zonder geldig rijbewijs reed. Niet voor het eerst, want hij liep al vier eerdere veroordelingen voor inbreuken op het rijbewijs op. Voor drugsinbreuken liep hij ook al meermaals bij de correctionele rechtbank tegen de lamp.