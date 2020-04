Werken in Veldstraat van start Valentijn Dumoulein

24 april 2020

14u03 2 Meulebeke In de Veldstraat in Meulebeke, tussen de grote Roeselaarsestraat en Bruggesteenweg, zijn verbeteringswerken aan het wegdek gestart.

De aannemer legt voor de veiligheid een middengeleider aan. Aansluitend krijgen verschillende gedeeltes in de straat een nieuwe asfaltlaag en komt er een nieuwe belijning waardoor het fietspad breder gemaakt wordt.

De omleiding loopt via de Grote Roeselarestraat en de Bruggesteenweg. De bushaltes van De Lijn zijn tijdelijk verplaatst. De halte Veldstraat bevindt zich nu in de Veldstraat aan huisnummer 29 en de halte Veldbloem is verplaatst naar de Bruggesteenweg aan huisnummer 36.