Werken Gentstraat dreigen door politieke impasse niet tijdig te kunnen starten Valentijn Dumoulein

09 april 2020

12u48 1 Meulebeke Wie dacht dat een digitale gemeenteraad de politieke gemoederen in Meulebeke zou doen bedaren is er aan voor de moeite: woensdagavond is het meerjarenplan voor de vierde keer op rij afgekeurd. De Lijst van de Burgemeester zegt dat de werken voor de heraanleg van de Gentstraat (N305) daardoor voor 2020 in het gedrang komen.

“Dit politieke spel van onafhankelijken eist een zware tol op de veiligheid en algemene werking van de gemeente”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “De Vlaamse overheid had 14,5 miljoen euro gereserveerd voor de heraanleg van de Gentstraat. Door het uitblijven van de goedkeuring van het meerjarenplan heeft het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters de onteigeningsbudgetten tijdelijk opgeschort. Het kabinet meldt ons dat ze alles in het werk stelt in het belang van de veiligheid op de N305, maar het is wel van belang een goedgekeurd meerjarenplan te hebben om de toewijzing in 2020 te laten gebeuren. Lukt dat niet, dan is er nog geen zicht op een nieuwe toewijzingsdatum. Vorige week viel nog een zwaargewonde te betreuren op deze gevaarlijke N305. Ook Oostrozebeke is slachtoffer en kan niet overgaan tot de werken omdat alles in één dossier is opgenomen. We hopen toch in mei of juni te kunnen landen met een meerjarenplan om dit project toch nog mogelijk te maken.”

Alternatief plan

De vijf onafhankelijken voelen zich niet aangesproken. “We worden weggezet als de mensen die het dossier van de Gentstraat blokkeren, maar dat is niet het geval”, reageert Bert Verdru. “We willen nogmaals duidelijk stellen dat we het belangrijk vinden dat werken, zoals deze in de Gentstraat en de Pittemstraat, kunnen doorgaan, getuige hiervan ons voorstel van 21 februari om deze werken op te nemen in een ‘basis-meerjarenplan’. Dit houdt niet in dat hierdoor het overleg over andere punten in het meerjarenplan niet zou kunnen gevoerd worden. Het meerjarenplan was, ondanks de belofte van de burgemeester om samen te zitten, hetzelfde als dit van maart. In de periode tussen de gemeenteraad van maart en deze van april nam de burgemeester geen initiatief om dit plan goedgekeurd te krijgen. We hebben hem nu een nieuw document bezorgd en hopen dat dit de basis mag vormen voor een inhoudelijk overleg en dat er gestopt wordt met dreigementen.”

