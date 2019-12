Website gemeente zit in nieuw jasje Valentijn Dumoulein

27 december 2019

17u04 1 Meulebeke Het gemeentebestuur van Meulebeke heeft zijn website in een nieuw jasje gestopt. De webstek ziet er niet alleen wat opgefrist uit, maar is ook gebruiksvriendelijker.

Zo staan er op de homepagina snelle links, een overzicht van de openingsuren en een handige zoekfunctie. Er worden tijdens de kerstvakantie geen gemeentelijke nieuwsbrieven gestuurd. De site is nog steeds terug te vinden via de link www.meulebeke.be en daar kan je alle nieuwsberichten en activiteiten terugvinden. De site is ook vlot raadpleegbaar via smartphone of tablet.