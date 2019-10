Vuurspektakel in ’t Park sluit jubileumjaar af Valentijn Dumoulein

23 oktober 2019

17u01 0 Meulebeke Dit jaar blies de Meulebeekse bib twintig kaarsjes uit, was ontmoetingscentrum Vondel dertig jaar en mocht sport- en recreatiedomein Ter Borcht zelfs zijn veertigste verjaardag vieren. Als afsluiter voor dat jubileumjaar vindt op vrijdag 25 oktober het vuurspektakel Incontri#2 plaats in ’t Park achter het gemeentehuis.

Bij valavond steken enkele theatermakers de vuren aan en nodigen ze iedereen uit op een eigenzinnig vuurtheater in open lucht. Incontri is Italiaans voor ontmoetingen en wil “een verhaal vertellen vol sterke beelden die doen wandelen tussen de sterren en laten dansen tussen de vlammen. Paraplu’s worden daarbij draaimolens van vuur en vuurslangen schieten weg in het donker.” Wat dat precies betekent, kun je vrijdag tussen 19.30 en 20.30 uur in ’t Park achter het gemeentehuis ontdekken. Bij regenweer is er een overdekt alternatief voorzien.

De inkom bedraagt zes euro. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen vier euro en abonnees van OC Vondel drie euro. Vooraf inschrijven kan via de gemeentelijke website. De avond zelf kun je ook gewoon langskomen.