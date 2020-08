Vrouw gewond na spectaculaire buiteling langs (alweer) de Pittemsestraat Hans Verbeke

09 augustus 2020

00u11 2 Meulebeke Een automobiliste uit Pittem is zaterdagavond betrokken geraakt bij een zwaar ongeval in Meulebeke. Langs de Pittemsestraat belandde ze naast de weg. Haar auto ging over de kop.

Het ongeval gebeurde rond 21.30 uur. De vrouw reed met haar Skoda in de richting van Meulebeke. In een flauwe bocht naar rechts bleef haar wagen om nog onbekende reden de rechte lijn volgen. Het voertuig belandde in de groene berm, vernielde de omheining en brievenbus van een woning en richtte verderop ook nog schade aan. De Skoda ging verschillende keren over de kop, de bestuurster werd uit het voertuig geslingerd. Het wrak kwam uiteindelijk op z’n vier wielen tot stilstand in de haag en voortuin van een woning.

Tal van brokstukken

Het slachtoffer leek niet al te zwaar gewond, zeggen buurtbewoners die naar buiten kwamen toen ze de klap hoorden. De vrouw kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend - ze raakte onder meer gewond aan het hoofd - en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de talrijke brokstukken op te ruimen en het wegdek weer proper te maken.

Verkeersremmende maatregelen

Ook burgemeester Dirk Verwilst kwam een kijkje nemen. “Het begint de spuigaten uit te lopen”, zuchtte hij bij het zien van de ravage. “Enkele weken geleden was er hier wat verderop ook al een zwaar ongeval, waarbij een auto in een woning terechtkwam. En spijtig genoeg gaat het niet om de enige ongevallen die hier gebeuren. De lijst is al te lang. Verkeersremmende maatregelen dringen zich op want zo kan het niet verder”, besloot hij.