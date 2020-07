Voortaan verplicht altijd mondmasker op zak in Meulebeke Valentijn Dumoulein

29 juli 2020

10u28 0 Meulebeke Door de stijgende coronacijfers en verscherpte maatregelen na de Veiligheidsraad van maandag neemt ook het gemeentebestuur van Meulebeke extra maatregelen.

Zo is het voortaan verplicht om bij elke verplaatsing binnen de gemeente een mondmasker op zak te hebben. Het masker dragen is verplicht op markten, kermissen, winkels, recyclageparken, alle openbare gebouwen en op drukke plaatsen. De mondmaskerplicht is ook van kracht op sport- en recreatiedomein Ter Borcht. Op burgemeestersbevel zijn verder alle evenementen in Meulebeke tot en met eind augustus geschrapt, net als de ontvangsten van paren die hun huwelijksjubileum vieren. Er mag ook geen publiek bij sportwedstrijden en -trainingen aanwezig zijn, zowel binnen als buiten.

In Meulebeke zijn er vandaag vijf besmettingen bekend. Onder andere een bezoekster van dagverzorgingscentrum Dima testte positief en vorige week raakten ook een medewerker van kinderopvang ’t Berennestje en twee ouders van een kind dat naar de speelpleinwerking ging besmet.