Volgende week hinder door werken aan bovenleiding in Bruggesteenweg Valentijn Dumoulein

05 december 2019

13u28 0 Meulebeke Van maandag 9 tot en met donderdag 12 december vinden er in opdracht van Telenet spanwerken plaats aan de bovenleidingen. Daardoor zal er grote verkeershinder zijn langs de Bruggesteenweg ter hoogte van de Veldstraat.

Er zal mobiele signalisatie aanwezig zijn. Op donderdag 12 december in de voormiddag – vermoedelijk rond 10 uur – wordt de rijweg een kwartier afgesloten doordat er een glasvezelkabel moet overspannen worden via de Veldstraat naar de Bruggesteenweg. Er is op dat moment geen doorgang mogelijk en er zal politiebegeleiding zijn om alles in goede banen te leiden.