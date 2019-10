Voetbalveld Ter Borcht beschadigd na passage Berencross Valentijn Dumoulein

15 oktober 2019

14u55 0 Meulebeke Bij opruimwerken na de passage van de Berencross op sport- en recreatiedomein Ter Borcht heeft een van de voetbalvelden er schade opgelopen. De afbraak van de feesttent zorgde voor diepe en modderige bandensporen op het veld.

Oppositiepartij N-VA vindt het spijtig dat het veld in die staat is achtergebleven. “Het veld zou wel gerepareerd worden, maar we vernemen dat dit op kosten van de gemeente zou zijn en dat vinden we ontoelaatbaar”, zegt Benedikt Van Staen. Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) ontkent dat ten stelligste. “Er is een overeenkomst tussen de gemeente en vzw Cyclocross Meulebeke dat eventuele kosten volledig te betalen zijn door de vzw en dat zal ook in dit dossier zo gebeuren. We hebben die schade vastgesteld en de kosten bedragen 1.800 euro. Een extern bedrijf die de terreinen inzaait zal de schade komen herstellen. Dat zal zo spoedig mogelijk gebeuren. Het is de eerste keer dat er schade is na de passage van de Berencross. Wellicht omdat het bij de opruimwerken flink regende en die sporen zo konden ontstaan.”