Vluchtmisdrijf na crash in voortuin met auto van schoonmoeder: twee maanden rijverbod VHS

10 augustus 2020

15u04 0 Meulebeke K.L. heeft van de rechter een rijverbod van twee maanden gekregen voor vluchtmisdrijf na een ongeval. “Ik moest snel medicatie gaan halen”, klonk het verontschuldigend.

Het ongeval gebeurde vorig jaar in Meulebeke. L. verkeek zich in het slechte weer op een bocht en raakte met zijn wagen van de weg. Het voertuig belandde in een voortuin. Naar eigen zeggen is K. uitgestapt en heeft hij in de buurt aangebeld, maar deed niemand open. Daarop is hij weggereden. “Het was een noodsituatie”, zegt de advocaat van L. “Mijn cliënt moest dringend medicatie halen en gebruikte daarvoor de auto van zijn schoonmoeder. Toen hij in de buurt niemand kon aantreffen, zette hij zijn weg verder.” De rechter gaf L. naast de twee maanden rijverbod ook een boete van 2.600 euro.