Vlaamse vlag N-VA-bestuurslid gestolen

12 juli 2019

Lokaal N-VA-bestuurslid Bernard Staelens en zijn vrouw Caroline D’Haveloose keken vrijdag vreemd op toen bleek dat onbekenden die nacht de Vlaamse vlag die ze voor de 11 juli-viering aan hun huis in de Eeckbosstraat hingen gestolen hadden. “Een bizarre diefstal”, aldus Caroline. “Je zou nog kunnen denken aan een kwajongensgrap, maar de vlag hing aan een elektriciteitspaal voor onze deur en wij moesten een ladder gebruiken om die er te hangen. Wie dit gedaan heeft moet dus ook een ladder gebruikt hebben. Wie iets gezien heeft mag ons altijd contacteren. Misschien zijn er in de buurt wel mensen die camerabeelden hebben. We overwegen om klacht in te dienen bij de politie. Als de dader dit leest mag die uiteraard de vlag altijd bij ons terug komen leggen, want het ging om een klassieke Vlaamse vlag met oud motief.”