Vlaamse overheid investeert in drie Meulebeekse scholen Valentijn Dumoulein

25 augustus 2020

16u15 4 Meulebeke Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt 136.295,42 euro vrij om te investeren in drie Meulebeekse scholen. Het gaat om geld voor de Paandersschool, sportschool VILO en de Vrije Basisschool.

“Wij zijn blij dat een deel van de 2.4 miljoen euro Vlaamse subsidies aangewend worden om de Meulebeekse scholen mee te verfraaien”, zegt lokaal fractieleider Benedikt Van Staen.“Voor Meulebeke betekent dit een investering van 33.079,72 euro in de Paanderschool voor asbestverwijdering en opbouw en een toelage van 53.492,18 euro in sportschool VILO voor grondige renovatie van kamers en sanitair. Tot slot krijgt de Vrije Basisschool 49.723,53 euro voor het herstel van betongewelven en een centrale verwarming in twee kleuterklassen.