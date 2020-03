Vijf maanden met uitstel voor man die echtgenote slaat omdat ze met klas van de inburgeringscursus op stap ging Alexander Haezebrouck

09 maart 2020

14u58 0 Meulebeke Een 31-jarige man uit Meulebeke is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden met uitstel omdat hij zijn echtgenote verschillende keren sloeg. Zo gaf hij haar een klap nadat hij hoorde dat ze met de medeleerlingen van de inburgeringscursus een stadswandeling had gemaakt.

Toen de vrouw van allochtone afkomst in november 2019 met een blauw oog naar de inburgeringscursus in Meulebeke kwam, werd de politie verwittigd. De vrouw vertelde de agenten meteen dat ze slagen had gekregen van haar man en dat het lang niet de eerste keer was. De klap die ze kreeg na de stadswandeling, gebeurde toen de vrouw twee maanden zwanger was. Eerder was ze door fysiek geweld al eens beland op de spoeddienst. De vrouw mocht van de man ook met enkele vriendinnen telefonisch geen contact hebben omdat hij hen hoeren vond. De man is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden en een geldboete van 800 euro, allemaal met uitstel. Hij moet wel enkele jaren strikte voorwaarden naleven. Zo moet hij een programma volgen dat zich richt op partnergeweld en moet hij zich laten begeleiden voor zijn agressief en impulsief gedrag.