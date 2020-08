Vierde Bèreretrokoers gaat niet door Valentijn Dumoulein

26 augustus 2020

10u37 3 Meulebeke De Bèreretrokoers in Meulebeke zal dit jaar niet doorgaan. De organisatie zou het evenement in september volgens de regels wel mogen organiseren, maar wil in coronatijden toch het risico niet nemen.

De koers zou normaal op 19 september plaatsvinden, maar is dus geannuleerd. “Door corona kunnen we de veiligheid niet garanderen”, zegt het bestuur. “We weten ook dat veel mensen hier naar uitkeken, maar we zaten met die limiet van vierhonderd aanwezigen. Dat betekent dat we heel wat vrienden, familie, kennissen en toeschouwers zouden moeten terugsturen en dat kan niet de bedoeling zijn. Ook rechtstaand drinken is verboden, maar na enkele glazen zal dit toch gebeuren. We kregen groen licht van de gemeente, maar met de notie dat alle risico’s voor ons zouden zijn, hebben we besloten de Bèreretrokoers niet te laten doorgaan. Wie al ingeschreven was, zullen we zelf contacteren.”

