VIDEO. Angelo Martinez lanceert debuutsingle in muziekcafé Den Toerist Valentijn Dumoulein

22 augustus 2019

11u40

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Meulebeke Zanger Angelo Martinez (22) heeft in muziekcafé Den Toerist in Meulebeke zijn debuutsingle ‘Als ik even in je ogen kijk’ voorgesteld. De uitgeweken Izegemnaar woont al enige tijd met zijn vriendin Lisa en hun driejarig zoontje Dégano in Wetteren.De voorstelling vond niet toevallig in Den Toerist in Meulebeke plaats. Het muziekcafé wordt gerund door collega-artiest en Angelo’s ontdekker Michael Lanzo.

Angelo Martinez - in het dagelijkse leven Michael Van Brabant – is afkomstig uit een zigeunerfamilie. Zijn vader treedt ook al jaren op en hij kreeg de muzikale microbe op die manier ook te pakken. Zijn debuutsingle ‘Als ik even in je ogen kijk’ is de eerste stap in de realisatie van die muzikale droom.

“De Vlaamse Hazes”

“Dat ik vaak vergeleken wordt met André Hazes, is natuurlijk een hele eer en begrijp ik ergens wel”, aldus Angelo. “We hebben allebei een vader die zanger is of was, al is die van hem net iets bekender dan de mijne. (lacht). We hebben allebei ook tattoos, zingen in het Nederlands, hebben in een woonwagen geleefd en zijn jonge vaders. Ik kijk zeker naar hem op en teken uiteraard voor een carrière als die van André, want hij is ook in Vlaanderen razend populair dankzij zijn hit ‘Leef’, maar ze mogen me toch liefst gewoon overal aankondigen als Angelo Martinez en niet als “De Vlaamse André Hazes.

“Ik treed al verschillende jaren op, eerst met mijn vader en nu solo, maar ik zie de release van deze eerste eigen single eigenlijk als de echte start van mijn carrière. Ik hoop dan ook dat de mensen ‘Als ik even in je ogen kijk’ leuk gaan vinden en droom ervan om van mijn muziek te kunnen leven. Ik ben op 19-jarige leeftijd vader geworden en mijn zoontje betekent de wereld voor mij. Dat ik hem alles kan geven wat hij nodig heeft en dat hij trots op me kan zijn, is de reden waarvoor ik alles doe”, besluit Angelo.

Op zaterdag 12 oktober volgt er een fanbal in feestzaal Bellevue in Izegem. Info en kaarten via 0471/79.00.39.



Ontdek hier de clip van het nummer: