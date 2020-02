Verwarmingsinstallatie zorgt voor brand in atelier LSI

08 februari 2020

17u35

Bron: LSI 4 Meulebeke In het centrum van Meulebeke heeft het zaterdagnamiddag gebrand in het voormalig atelier van een zelfstandig schrijnwerker. De verwarmingsinstallatie zette wat materiaal en het dak in brand en dat zorgde voor een zwarte rookpluim. De schade bleef beperkt.

Na de stopzetting van zijn zelfstandige activiteit als schrijnwerker en specialist in ramen en deuren was eigenaar Bart Louvaert zijn atelier in de Bezemstraat – een zijstraat van de Tieltstraat - wat aan het opruimen. Zijn kinderen vertoefden ook in het atelier en om het wat warm te krijgen had hij de verwarmingsinstallatie in gang gezet. “Wellicht liep het daar fout”, aldus Bart. “Mogelijk stond er wat materiaal te dicht en vatte dat vuur. Toen ik het opmerkte sloeg het vuur al naar het dak en kon ik het zelf niet meer de baas. Daarom riep ik de hulp van de brandweer in.” De brandweer van de zone Midwest had het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot wat materiaal en enkele platen van de dakbedekking. Er raakte niemand gewond.