Verpakkingsspecialist Ducaju wil jaarlijks 50 miljoen kwalitatieve mondmaskers produceren: “Op korte termijn willen we ook met de productie van gecertificeerde chirurgische mondmaskers starten” Charlotte Degezelle

19 mei 2020

09u48 0 Meulebeke Verpakkingsspecialist Ducaju, met vestigingen in Meulebeke, Wielsbeke en Erpe-Mere, blijft in coronatijden niet bij de pakken zitten en heeft er een nieuwe activiteit bij. Op de site van BDMO in Meulebeke startten ze deze week met de productie van professionele mondmaskers voor algemeen gebruik. Het bedrijf heeft de ambitie om jaarlijks 50 miljoen mondmaskers af te leveren en wil ook chirurgische maskers gaan maken.

Het idee ontstond al in maart, toen gedelegeerd bestuurder Tom Du Caju en financieel directeur Geert Casselman de eerste impact van de coronacrisis ondervonden. “Wij produceren in normale omstandigheden kartonverpakkingen voor tal van voedingsproducten en luxemerken. Vandaag zit je dan in de hoek waar de klappen vallen”, vertellen ze. “Ofwel blijf je afwachtend toekijken, ofwel zoek je naar nieuwe mogelijkheden. Wij beslisten dat laatste te doen en zijn trots dat we er in amper twee maanden in slaagden deze koersverandering te realiseren.”

De stap naar de productie van mondmaskers is voor Ducaju kleiner dan op het eerste zicht lijkt. “Wel, ‘klein’ doet alle inspanningen oneer aan, maar het klopt dat de opzet, de praktische realisatie en de productieomstandigheden aansluiten bij wat we kennen. Hygiëne, handling, veiligheid, er zijn veel gelijkenissen. Het is geen copy-paste, zeker niet, dus het vergt investeringen en aanpassingen, maar we kunnen rekenen op een team gemotiveerde medewerkers in onze Oost- en West-Vlaamse bedrijven. Medewerkers die we op deze manier ook aan de slag kunnen houden.”

Om de productie van kwaliteitsvolle Belgische mondmaskers mogelijk te maken, kocht Ducaju gespecialiseerd materiaal en realiseerden ze in Meulebeke, bij BDMO langs de Nijverheidsstraat dat onderdeel is van de Ducaju-groep, compleet nieuwe productielijnen. “Zoiets vereist ruimte, en hygiënische productieomstandigheden. De leverancier van de mondmaskermachines is voor ons al langer een betrouwbare partner, wat nog eens de parallellen illustreert met onze kernactiviteiten. Onze medewerkers hebben dus ervaring, er is overleg mogelijk, de technieken zijn gelijkaardig … het is allemaal belangrijk in de huidige omstandigheden, waarin je niet even snel een ingenieur laat invliegen.”

Tom Du Caju en Geert Casselman stellen ambitieuze maar realistische doelen. “Het heeft geen zin om nu de cowboy uit te hangen en halsoverkop eender wat op de markt te gooien”, zeggen ze. “We moeten de mensen geen blaasjes wijsmaken: er is op dit ogenblik een schaarste wat grondstoffen en materialen met goede filtereigenschappen betreft. Door op comfortmaskers te mikken met een hoge filtercapaciteit en dus een uitstekende beschermingsgraad, bieden we dus een volwaardig alternatief voor de chirurgische maskers. Die laatste kunnen dan puur medisch ingezet worden, daar waar ze het meest nodig zijn.”

Ducaju wil 50 miljoen mondmaskers per jaar afleveren. “Dit is de eerste stap. We houden ons klaar om bijkomende productielijnen op te starten. We krijgen nu al enorm veel aanvragen, dus het zou heel hard kunnen gaan. Ons doel is om op korte termijn ook met de productie van gecertificeerde chirurgische mondmaskers te kunnen starten. We zijn het hier gewoon om voor absolute topkwaliteit te gaan en dat gaan we nu niet veranderen.”