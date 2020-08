Verpakkingsspecialist BDMO uit Meulebeke schenkt 32.000 mondmaskers aan Ethiopïe Valentijn Dumoulein

Verpakkingsspecialist BDMO uit Meulebeke schenkt 32.000 mondmaskers aan het Afrikaanse land Ethiopië.

Toen BDMO – als deel van de Ducaju Group – uit Meulebeke in volle coronacrisis inspanningen leverde om op grote schaal de eerste Belgische mondmaskers te produceren, kon het daarbij rekenen op hulp uit onverwachte hoek. De Chinese machines, nodig voor de mondmaskerproductie, kwamen richting Meulebeke via een cargovlucht van Ethiopian Airlines en na bemiddeling van de Ethiopische ambassade in Brussel. Een rechtstreekse cargovlucht tussen China en België was op dat moemnt niet mogelijk.

Als blijk van waardering schenkt Ducaju Group nu 32.000 mondmaskers aan Ethiopië. Specifieker gaan die naar een groot gezondheidsproject in hoofdstad Addis Abeba, waaraan behalve de lokale Rotary Club ook acht Belgische Rotary-afdelingen (Tielt, Oostrozebeke-Mandeldal, Kortrijk Groeninghe, Izegem, Torhout-Houtland, Poperinge, Deinze en Harelbeke) hun medewerking verlenen. Geert Casselman: “Dit initiatief is een vorm van erkentelijkheid van onze kant en het illustreert meteen ook dat we – zeker in een moeilijke periode – meer bereiken door samen te werken, over grenzen heen.”