Verminderde druk op waterleiding door rioleringsprobleem in Meulebeke LSI

06 maart 2020

14u36

Bron: LSI 0 Meulebeke Heel wat inwoners van Meulebeke ondervonden sinds donderdagavond een verminderde druk op hun waterleiding. Oorzaak is een rioleringsprobleem in de Sint-Amandstraat in Meulebeke.

Vanuit tal van plaatsen in de gemeente zoals de Kapellestraat, Oostrozebekestraat, Slijterstraat, Barnumstraat, Zuidaustraliëstraat, Sperrewijk, Bosterhoutstraat, Gentstraat, Vijfstraat, Paanderstraat, Spillebosstraat, Veldstraat, Oude Pittemstraat, Rijselstraat, en Astridlaan liepen meldingen binnen van verminderde druk op de waterleiding. Aanvankelijk werd gedacht dat een lek in een toevoerleiding de oorzaak zou zijn.

“Donderdagavond is water in de Sint-Amandstraat in Meulebeke omhoog geborreld”, legt Raissa Verstrynge van De Watergroep uit. “De leiding is afgesloten waardoor er verminderde druk was. Na onderzoek blijkt er geen lek, maar een rioleringsprobleem. Het euvel is aan de gemeente meegedeeld. Maar sinds 10.30 uur zou de waterdruk opnieuw overal normaal moeten zijn.”

Mogelijk zorgde de hevige regenval van de voorbije 24 uur voor het probleem met de riolering.

Meer over Meulebeke

Sint-Amandstraat