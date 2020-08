Verkeershinder door werken in Bosterhout- en Bonestraat CDR

03 augustus 2020

Vanaf vandaag, maandag 3 augustus, tot maandag 31 augustus worden er werken uitgevoerd in de Bosterhoutstraat in opdracht van Fluvius. Beurtelings doorgaand verkeer is mogelijk. Morgen, dinsdag 4 augustus, starten daarentegen werken in opdracht van Fluvius en De Watergroep in de Bonestraat. Die duren tot woensdag 30 september. Deze werken vinden plaats in de berm in functie van de verkaveling tussen de Bonestraat en de Tieltstraat. Er is een wegversmalling waardoor het verkeer beurtelings kan passeren.