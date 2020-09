Verhalen en tekeningen in Meulebeekse etalages vragen aandacht voor dementie Valentijn Dumoulein

19 september 2020

17u14 3 Meulebeke Naar aanleiding van de Werelddag Dementie op maandag 21 september kan je in een reeks etalages van Meulebeekse handelaars een getuigenis, verhaal, gedicht of tekening zien die aandacht vraagt voor het thema.

Op die manier wil de gemeente zijn dementievriendelijk karakter in de kijker zetten. Het gaat om een samenwerking tussen dienstencentrum Ter Deeve en het Infopunt Dementie. Communiceren met personen met dementie is echter niet altijd gemakkelijk: “Mensen die niet goed weten wat de ziekte inhoudt, hebben de neiging om ons te ontlopen, omdat zij niet goed op hun gemak zijn”, stellen de betrokkenen zelf. Beter leren omgaan met dementie is dan ook een uitdaging voor de hele samenleving. “Het doel van dementievriendelijke initiatieven is een maatschappelijk draagvlak creëren voor een betere omgang met personen met dementie en het isolement doorbreken”, klinkt het bij Ter Deeve. “Dit initiatief kan daar hopelijk een steentje toe bijdragen.”