Veel witte lakens als steun aan de zorgsector, ook klokje Paanderskerk luidt Valentijn Dumoulein

20 maart 2020

12u40 0

Heel wat mensen toonden deze middag om 12 uur hun waardering voor het personeel uit de zorgsector door een wit laken uit hun raam te hangen. Die oproep werd de wereld in gestuurd om zorgmedewerkers in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken. Op de Paanders in Meulebeke zorgde diaken Davy Verkest nog voor een extraatje door naast een wit laken buiten te hangen ook de klokken van de lokale Paanderskerk te laten luiden.

“Uit grote dank voor allen in de zorg- en in de voedingssector, voor allen die blijven werken. Tevens hangt het witte laken uit, we zijn als parochie solidair met velen”, aldus Davy.

Meer over Davy Verkest

Meulebeke