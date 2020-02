Vastgoedmakelaar Annelies waagt haar kans in Huizenjagers Valentijn Dumoulein

29 februari 2020

18u13 0 Meulebeke Van maandag 2 tot en met donderdag 5 maart kan je op VIER elke avond vastgoedmakelaar Annelies Bracke in ‘Huizenjagers’ aan de slag zien. De zaakvoerster van Vastgoed Anbra probeert in het populaire programma enkele huizen in de Leiestreek te verkopen.

“Toen ik twee jaar als zelfstandige aan de slag was hadden de programmamakers al eens gepolst of ik zou mee doen, maar toen vond ik de tijd nog niet rijp”, zegt Annelies. “Nu ben ik zes jaar bezig en vind ik van mezelf dat ik genoeg ervaring heb om mijn kans te wagen. Ik was eerst bang dat het uitlachtelevisie zou worden, maar na het zien van enkele afleveringen ben ik overstag gegaan. De makers waren blijkbaar op het roze van de look van mijn vastgoedkantoor gestoten en vonden mijn vrouwvriendelijke aanpak ook wel leuk voor televisie. Ik hou wel van wat gezonde competitie en het concept is ook gewoon leuk.”

Annelies neemt het in het programma op tegen Arne Vercoutere van Century 21 en Ignace Vandoorne van M-Vastgoed. Die laatste overleed vorige week vrijdag onverwacht aan een hersenbloeding. Hij was amper 44 jaar. “Zijn overlijden was een enorme shock”, zegt Annelies. “Tijdens de opnames hebben we elkaar beter leren kennen en we vormden een goede kliek. Nadien zijn we met zijn drieën ook nog eens iets gaan drinken. Dat hij er nu niet meer is, voelt heel vreemd aan. Zijn familie gaf recent toch toestemming op de opnames met hem uit te zenden. Hij zou dat zelf ook zo gewild hebben.”

Huizenjagers met Annelies Bracke is volgende week van maandag tot donderdag om 19.40 uur op VIER te zien.