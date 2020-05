Uitbreiding recreatiedomein Ter Borcht van start Valentijn Dumoulein

08 mei 2020

11u58 1 Meulebeke Aan de zijkant van Ter Borcht in Meulebeke, ter hoogte van de Krekelstraat, zijn werken gestart voor de uitbreiding van het recreatiedomein. Veel werken liggen door de politieke malaise stil of kunnen niet opstarten, maar voor de uitbreiding van recreatiedomein Ter Borcht waren alle nodige maatregelen reeds getroffen.

Het gaat om een stuk grond van 2 hectare dat de gemeente aankocht. Oppositiepartij N-VA uitte eerder al de kritiek dat die aankoop enkel gebeurt in functie van het BK veldrijden in januari 2021, maar de gemeente stipt aan dat het stuk grond ook een permanent karakter krijgt, met extra groen, wandelpaden en zitbanken. De aankoop betekent dat er mogelijk ook extra parking aan de kant van de Krekelstraat kan voorzien worden, wat voor gebruikers van Hoeve Vincent, zoals de KLJ, Chiro en KLJ een geschenk zou zijn. Ondertussen zijn vrachtwagens begonnen met de aanvoer van aarde om het terrein vorm te geven. De komende weken volgt de aanplant van bomen en struiken, zodat het perceel kan geïntegreerd worden in het groter geheel van het recreatiedomein. De gemeente zette 275.000 euro opzij voor de uitbreiding.