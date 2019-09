Uil verwelkomt kinderen Marialoopschool op eerste schooldag Valentijn Dumoulein

02 september 2019

14u06

Bron: Valentijn Dumoulein 1

De kinderen van de Marialoopschool werden op de eerste schooldag verwelkomd door een uil. Dat is dan ook de nieuwe schoolmascotte. “Ons jaarthema is natuur en klimaat en dat willen we op verschillende manieren tonen”, vertelt directrice Eva Rubens. “Dit jaar staan er heel wat veranderingen op de speelplaats op het spel. In de vakantie zijn er al wat opfrissingswerken uitgevoerd, maar nu lanceren we ook ons nieuw logo. Kinderen mochten op de eerste schooldag via een klimparcours binnenkomen en werden verrast door onze nieuwe mascotte.”