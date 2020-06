Tweede lading mondmaskers eind deze week in Meulebeekse brievenbussen Valentijn Dumoulein

16 juni 2020

13u55 0 Meulebeke Eind deze week valt er een tweede lading mondmaskers in de brievenbussen van de Meulebeekse bevolking.

Een eerste lading van 2 (wegwerp)mondmaskers voor de bevolking viel begin mei reeds in de brievenbus. De herbruikbare mondmaskers die de gemeente tegen eind deze week verdeelt maken deel uit van een grotere groepsaankoop van de Midwest-gemeentes. Die tweede lading liet op zich wachten door douaneproblemen op de luchthaven van Zaventem.

Huisapotheker en Ter Deeve

Naast de mondmaskers die via de gemeente komen schenkt ook de federale overheid een mondmasker aan elke Belg vanaf 12 jaar. Deze mondmaskers zijn beschikbaar bij je huisapotheker. De overheid schenkt ook een filter en die kan je vanaf woensdag 17 juni tot en met zaterdag 27 juni afhalen in dienstencentrum Ter Deeve in de Bonestraat. Dit kan op woensdag en donderdag van 9 tot 18.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.