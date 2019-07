Twee parkeerplaatsen in Rijselstraat zijn terug VDI

13 juli 2019

16u57

Bron: VDI 0

Twee parkeerplaatsen op de hoek van de Rijsel- en Karel van Manderstraat zijn terug van weggeweest. De gemeente verwijderde ze geruime tijd geleden omdat er toen een proefopstelling rond eenrichtingsverkeer in het stuk Karel van Manderstraat tussen de Rijsel- en Oude Gentstraat was. Toen was er in dat deel ook een parkeerverbod aan de kant van het kerkhof van kracht. Na protest van buren is de oorspronkelijke situatie terug en zijn er terug twee parkeerplaatsen. Er zijn ook parkeerplaatsen geschilderd langs de muur van het kerkhof.