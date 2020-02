Twee jaar cel met uitstel voor Nederlandse dealers Alexander Haezebrouck

26 februari 2020

18u04 0 Meulebeke Twee Nederlanders van 20 en 21 jaar uit Roosendaal zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee jaar en 15 maanden, telkens met uitstel voor het dealen van cannabis.

Het duo werd op 7 augustus vorig jaar betrapt toen ze botsten op een politiecontrole in Meulebeke. “De geur van cannabis die uit hun auto kwam, was niet te harden”, zei de procureur. “Ze hadden ook 16.000 euro cash geld op zak. In de auto zelf was geen cannabis te vinden.”

Beiden werdenmeteen gearresteerd. Bij het uitlezen van hun gsm’s botste de politie wel op talrijke druggerelateerde berichten. Tussen 23 juli en 8 augustus was het duo dagelijks in ons land om cannabis te leveren. Beiden moeten ook ferme geldboetes betalen. Stijn V. moet 16.000 euro boete betalen, zijn kompaan 8.000 euro. De rechter verklaarde ook in totaal zo’n 33.000 euro vermogenswinst verbeurd, net als hun auto en gsm’s.