Twee gewonden bij arbeidsongeval met hakselaar LSI

12 november 2019

19u58

Bron: LSI 3 Meulebeke Op een weide langs de Oude Pittemstraat in Meulebeke zijn dinsdagavond bij een arbeidsongeval twee personen gewond geraakt. Een vrouw is er het ergst aan toe nadat ze met beide handen in de grijppinnen van een verhakselaar belandde.

Op de weide lag een berg versnipperd hout dat al door de hakselaar was gepasseerd. Rond 17.30 uur liep het in het donker om een nog onduidelijke reden fout voor een man en een vrouw die aan de verhakselaar aan de slag waren. De man kon meteen met een ambulance meegenomen worden naar het ziekenhuis in Tielt. De vrouw zat met haar beide armen gekneld in de grijppinnen van de verhakselaar en moest door de brandweer van de zone Midwest bevrijd worden. Om dat mogelijk te maken, verwijderde de brandweer met slijpschijven een deel van de machine, die door een tractor voortgetrokken en aangedreven wordt maar bij aankomst van de brandweer al stilgelegd was kunnen worden. Een MUG-team zorgde voor de eerste zorgen. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis in Roeselare overgebracht. Een deskundige zal in opdracht van het Kortrijkse arbeidsauditoriaat de precieze omstandigheden van het arbeidsongeval onderzoeken.