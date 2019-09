Twee emmertjes water halen ...want klimaat warmt op en droogte slaat toe Valentijn Dumoulein

20 september 2019

14u13 3 Meulebeke Niks zo actueel als de klimaatproblematiek en daarom leerden kinderen van de lokale basisscholen vrijdagochtend meer over het project De Klimaatbende. Ze zullen een jaar lang les krijgen over wat zij op ecologisch vlak kunnen doen. Het startschot werd gegeven in recreatiedomein Ter Borcht, waar ze tijdens een spelletjesnamiddag kennismaakten met begrippen als broeikasgassen en CO2.

Milieuschepen Danny Bossuyt (Lijst van de Burgemeester) kroop voor de gelegenheid in het pak van een ijsbeer en Joke Oosterlijnck van het begeleidende MOS (Milieu en Duurzaamheid op School) in dat van een pinguïn. “Als gemeente gaan we het engagement aan om tegen 2020 een vijfde minder CO2 te produceren”, zegt hij. “Dat ligt vast in het burgemeestersconvenant. We vinden het evenwel belangrijk dat ook onze jeugd mee is in dit verhaal. Zo zullen scholieren dit jaar zelf leren hoe ze hun schoolgebouw energie-efficiënter kunnen maken. Dat begon vrijdag met een reeks spelletjes waarin ze de problematiek makkelijker kunnen begrijpen.” Zo leerden de leerlingen wat broeikasgassen en leerden ze meer over de gevolgen van waterschaarste.