Twaalf maanden cel voor partnergeweld ondanks eerdere veroordelingen

30 september 2020

Bron: LSI 2 Meulebeke Een 35-jarige man uit Meulebeke is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van twaalf maanden en een boete van 800 euro voor herhaaldelijk partnergeweld. Hij liep in het verleden nochtans al tal van veroordelingen voor geweld op.

Zowel op 7 als op 15 september vorig jaar kreeg de (ex-)partner van Geoffrey P. het hard te verduren. “Als hij alcohol gedronken heeft, verandert hij in een andere man”, aldus de vrouw. “Hij heeft me zelf nog gezegd dat er soms iets in zijn hoofd knapt. Zonder alcohol zorgt hij goed voor zijn dochter en hij heeft een vaste job.” P. kwam niet voor de rechter opdagen. Volgens het slachtoffer valt hij haar vandaag nog altijd lastig. “Op een zondag drong hij mijn woning nog binnen terwijl ik met mijn dochter tv aan het kijken was.”