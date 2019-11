Tuinaannemers gewond bij arbeidsongeval met hakselaar LSI/VHS

13 november 2019

14u42

Bron: LSI/VHS 0 Meulebeke Op een weide in de Oude Pittemstraat in Meulebeke zijn dinsdagavond tuinaannemer Fernand Decavele (41) en zijn echtgenote Leen Vanderbeken (30) gewond geraakt. Tijdens het verhakselen van gesnoeid hout liep het fout. “Maar alles komt goed”, reageert Fernand, die samen met Leen pas drie weken geleden een zoontje Floris kreeg.

Fernand en Leen uit de Paanders in Meulebeke waren in de weide gesnoeid hout aan het verhakselen. De mobiele hakselaar werd voortgetrokken door een tractor. Rond 17.30 uur liep het fout. Mogelijk bleef Leen met haar kleren haperen aan de grijppinnen die het snoeihout in de hakselaar trekken. Ze raakte met beide handen klem. Fernand kon snel de noodstop indrukken, maar de brandweer moest Leen komen bevrijden. Daarvoor verwijderde de brandweer met slijpschijven een deel van de machine. Pas na drie kwartier was Leen, die afkomstig is uit Ruiselede, vrij en werd ze met zware verwondingen naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht. Ook Fernand raakte lichtgewond en werd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt gebracht. “We liepen beiden verwondingen aan de armen op, maar alles komt goed”, reageert Fernand kort.

De hakselaar en de weide werden dinsdagavond in beslag genomen. Een deskundige onderzocht in opdracht van het Kortrijkse parket het arbeidsongeval.

Voor Fernand Decavele, afkomstig uit Oostrozebeke, was het niet de eerste keer dat hij gewond raakte bij een ongeval. Twintig jaar geleden raakte hij op de wijk De Menne in Ingelmunster al eens levensgevaarlijk gewond bij een zwaar ongeval en in 2006 liep hij bij een ongeval in Oostrozebeke een hoofdwonde op.