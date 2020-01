Tuinaannemer ontsnapt aan alcoholslot LSI

28 januari 2020

14u12

Bron: LSI 0 Meulebeke Een tuinaannemer uit Meulebeke is op de politierechtbank in Kortrijk op het nippertje aan een alcoholslot ontsnapt. Hij kreeg wel een boete van ruim 1.700 euro en 15 dagen rijverbod omdat hij al voor de vierde keer met te veel alcohol achter het stuur werd geklist.

Op 11 september 2019 botste L.I. met zijn wagen in Roeselare tegen wegsignalisatie. Een voertuig dat achter kwam, liep ook schade op door de brokstukken. L.I. bleek maar liefst 2,51 promille alcohol in het bloed te hebben en dat was niet voor het eerst. Hij liep al drie eerdere veroordelingen voor alcoholintoxicatie op. De man en zijn advocate konden de politierechter er van overtuigen dat hij wel degelijk beseft dat drinken en rijden niet samen gaan, waardoor er dus geen alcoholslot werd opgelegd.