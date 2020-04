Tot 30 maanden cel en 16.000 euro boete voor ex-pitazaak- en café-uitbater voor drugshandel LSI

07 april 2020

11u01

Bron: LSI 4 Meulebeke Een 49-jarige voormalige pitazaak- en café-uitbater uit Meulebeke is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 30 maanden en een boete van 16.000 euro voor de verkoop van cocaïne en cannabis. Ook zijn neef, een Waregemse leverancier vier anderen kregen celstraffen van 4 maanden tot 2 jaar.

Al in 2017 belandde bij de politie informatie dat Cevdet A. zich bezighield met de verkoop van drugs. Hij leverde zelfs aan huis of in de pitazaak van zijn dochter. Een jaar later bleken de feiten nog steeds gaande te zijn, waardoor een gerechtelijk onderzoek startte. De telefoon van Cevdet A. werd zelfs een tijdje afgeluisterd. Uit het onderzoek bleek dat A. ook zijn neef Hakan (25) uit Meulebeke en nog drie anderen bij de verkoop van drugs inschakelde. Cevdet A. was na het faillissement van zijn autohandel en ziekte van zijn ouders zelf aan cocaïne verslaafd geraakt. Het geld van de drugsverkoop had hij nodig om zelf zijn gebruik te kunnen blijven betalen. “Hij was erg opdringerig bij zijn klanten en mengde zelfs vitamines en Dafalgan bij de cocaïne”, aldus de openbare aanklager.

Strikte voorwaarden

Halfweg 2018 vloog A. enkele maanden in voorhechtenis, sinds augustus 2018 is hij op vrije voeten en leeft hij strikte voorwaarden na. Volgens de openbare aanklager haalde A. zijn drugs bij Mohammed R. (55) uit Waregem. “Ik leende ooit eens één bolletje cocaïne”, ontkende die zijn rol. “Voor de rest ging ik vaak zelf snuiven en drinken met anderen.” De rechter bedacht hem met 2 jaar effectieve celstraf en 16.000 euro boete. Neef Hakan zat ook 2 maanden in voorhechtenis. De rest van de 15 maanden celstraf die de rechter uitsprak, blijft voorwaardelijk.